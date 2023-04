Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der ADAC hat bundesweit Rastplätze an Autobahnen getestet. Besonders schlecht abgeschnitten hat der Rastplatz Spitzenrheinhof an der A61 kurz vor der Rheinbrücke. Die Prüfer ließen an der Anlage kaum ein gutes Haar. Zu Recht? Ein Besuch.

Karel lächelt, dann zuckt er mit den Schultern. Was soll ihm an diesem Rastplatz an der A61 im Speyerer Norden schon auffallen? „Nix besser, nix schlechter“, sagt Karel in gebrochenem