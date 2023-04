Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Malu Dreyer steht für Wahlsiege und für Stabilität in der Landesregierung. Seit zehn Jahren ist sie Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Was sie auszeichnet – und was fehlt.

Sie hat die Blaupause für die Ampelkoalition im Bund geliefert und in ihrer Zeit als Interimsvorsitzende der Bundes-SPD 2019 fand die Partei den Weg zur Geschlossenheit. Malu Dreyer schuf