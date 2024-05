Etwa 120.000 Euro Schaden sind am späten Dienstagabend beim Brand eines Lkw in Birkenheide entstanden. Laut Kriminalpolizei geriet der Laster, der in der Mannheimer Straße abgestellt war, gegen 23.15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Brand und brannte völlig aus. Die Wehren der Verbandsgemeinde Maxdorf waren laut Wehrleiter Stefan Fiedler mit sieben Fahrzeugen und 32 Wehrleuten im Einsatz. Das Feuer war laut Fiedler nach etwa einer halben Stunde gelöscht. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten beliefen sich dann noch mal auf zwei Stunden. Bei den Einsatzkräften der Feuerwehr ist laut Fiedler niemand verletzt worden. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen. Hinweise an die Kripo unter Telefon 0621 9632773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.