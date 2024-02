Vermutlich Unaufmerksamkeit war laut Polizei am späten Freitagabend die Ursache für einen Unfall auf der A65 bei Kirrweiler. Ein 26 Jahre alter Lkw-Fahrer kam mit seinem Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in die Bankette. Das Gespann schaukelte sich auf, kippte auf die linke Seite und blieb auf dem Strandstreifen liegen. Der Fahrer blieb unverletzt. Während der Bergung war die A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe bis in die Morgenstunden gesperrt.