Am 8. Dezember 1722 Jahren starb Elisabeth Charlotte, die Herzogin von Orléans, die man in ihrer Heimat „Liselotte von der Pfalz“ nennt. „La Palatine“ hieß sie in Versailles am Hof des Sonnenkönigs, dessen Schwägerin sie war. Man kennt sie als große Briefeschreiberin – und weiß doch längst nicht alles über sie.

Lesen Sie hier ein ausführliches Portrait über die bekannteste Pfälzerin und ihre vielen Briefe.