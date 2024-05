Unbekannte Täter haben am Sonntag zwischen 15.30 und 16 Uhr ein Lieferfahrzeug eines Döner-Imbisses in Lingenfeld entwendet. Laut Polizei war der VW-Caddy mit RP-Kennzeichen auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz in der Hauptstraße Höhe Hausnummer 50 abgestellt. Dort ist auch der Döner-Laden. Aufgrund der Liefertätigkeit befanden sich die Schlüssel und die Papiere im Fahrzeug.

Zeugen die Angaben zur Tat oder den tatbeteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.