In einem brennenden Auto im Pre-Park in Kaiserslautern ist am frühen Donnerstagmorgen eine Leiche gefunden worden, deren Identität noch nicht zweifelsfrei feststeht. Wie die Polizei mitteilt, stand der Honda in einer Parkbucht in der Nähe eines Autohauses in der Europaallee. Er brannte lichterloh, als Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gegen 5 Uhr eintrafen. Während der Löscharbeiten hat sich herausgestellt, dass sich im Fahrzeug eine leblose Person befand. Zur Todes- und zur Brandursache wird ermittelt. Wir berichten weiter.