Die Polizei geht nicht davon aus, dass der 50-Jährige, der am Donnerstag, 11. April, im Pre-Park tot in einem brennenden Auto gefunden worden ist, durch fremde Hand starb. Das vorläufige Obduktionsergebnis liege vor. Ermittlungen hätten keine Verdachtsmomente gegen andere Personen ergeben. Die Beamten gehe zurzeit davon aus, dass der Verstorbene die Brandursache selbst setzte.

Hinweis der Redaktion

Sollten Sie sich selbst in einer Krisensituation befinden: Es gibt Organisationen, die Hilfe und Auswege anbieten. Bitte holen Sie sich Hilfe. Rufen Sie zum Beispiel bei der Telefonseelsorge an (0800-1110111). Für Kinder- und Jugendliche gibt es außerdem die „Nummer gegen Kummer“ (116111).

Gemäß Pressekodex verhält sich unsere Redaktion bei Suizidfällen zurückhaltend. Wir berichten in der Regel nicht über sie, um gefährdete Personen nicht zum Nachahmen zu animieren. Wir machen eine Ausnahme in Fällen von besonderem öffentlichem Interesse.