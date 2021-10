Von Kunstwerken über Kleiderschränke bis zu ganzen Bienenvölkern: Leasingangebote gehen mittlerweile über das klassische Autoleasing weit hinaus. „Heute möchten Menschen aus Lifestyle-Gründen und Nachhaltigkeitsaspekten ein Abo-Modell aus am besten allen Branchen wählen können“, sagt Daniel Ishikawa, Geschäftsführer von Lyght Living Furniture Leasing aus dem hessischen Rodgau. Das gelte vor allem für jüngere Menschen. Ishikawas Unternehmen hat sich auf den Verleih von Möbeln und Elektroartikeln für den Wohn- und Bürobereich spezialisiert. Manchmal wollen sich die Kunden allerdings auch nicht mehr trennen, so die Erfahrung von Dieter Schimanski, Inhaber von Bee-Rent aus dem niedersächsischen Ganderkesee, der seit 2015 ganze Bienenvölker auf Zeit vermietet. Sei die Freude am Imkern einmal geweckt, wollten die wenigsten damit wieder aufhören. „Daher geben die wenigsten Kunden ihre Bienen zurück“, erzählt der Imker. Zu seinen Kunden zählen vor allem Unternehmen, die den Honig etwa zu Werbezwecken nutzen. 2019 wurden nach Angaben des Bundesverbandes Deutscher Leasing-Unternehmen (BDL) neue Leasingverträge über Wirtschaftsgüter im Anschaffungswert von 76,9 Milliarden (Vorjahr: 69,1 Mrd) Euro abgeschlossen. Nach wie vor am meisten nachgefragt sind Autos und Nutzfahrzeuge: Sie sind mit 79 Prozent klar die größte Objektgruppe.