Lea Baßler aus Bad Dürkheim ist die neue Pfälzische Weinkönigin. Die 22-Jährige hat am Freitagabend die Wahl im Neustadter Saalbau gewonnen.

Weinprinzessinnen werden die Neustadterinnnen Lea Lechner und Sandra Eder. Die drei Weinkennerinnen machten das Finale unter sich aus. Seit Juli arbeitet die Dürkheimerin, die eine kaufmännische Ausbildung hat, im Weingut Zimmermann in Wachenheim. Bei ihrem Arbeitgeber erfährt die 22-Jährige, die gerade erst nach drei Jahren die Krone als Dürkheimer Weinprinzessin abgab, volle Unterstützung für das Jahr als Weinhoheit.

Am Freitagabend trat sie die Nachfolge von Sophia Hanke aus Rödersheim-Gronau (Rhein-Pfalz-Kreis) an. Neu im Konzept der Krönungsveranstaltung: Die 83. Pfälzische Weinkönigin reichte nicht nur mit ihren Prinzessinnen Sabina Kobek und Laura Wessa an diesem Abend die Krone weiter, sondern sie begleiteten auch den Abend.

Wie in jedem Jahr konnten die angehenden Weinbotschafterinnen während der Bühnenshow ihr Weinwissen und ihr Kommunikationstalent beweisen. Dazu zählte auch eine Blindprobe, bei der das Publikum mitmachen durfte. Neu war in diesem Jahr außerdem, dass auch die Fachbefragung der Kandidatinnen erstmals vor großem Publikum stattfand.