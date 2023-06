Bei der Ausschilderung der neuen Umleitung wegen Sanierungsarbeiten auf der B10 hat es Pannen gegeben. Das hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Koblenz am Dienstag eingeräumt. Wie berichtet, waren Anlieger und Verkehrsteilnehmer am Montagmorgen von der Sperrung der B10-Auffahrt in Birkweiler (Fahrtrichtung Landau) überrascht worden. Laut LBM war dies im Vorfeld angekündigt; von einer neuerlichen Pressemitteilung sei abgesehen worden. Diese ist dennoch gestern verschickt worden.

Die Sperrung der Auffahrt Birkweiler ist laut LBM erforderlich, weil der Zufahrtsbereich von der L508 auf die B10 erneuert werden müsse. Die großräumige Umleitung für den Durchgangsverkehr erfolgt wie bisher über die B48 (Annweiler West - Waldrohrbach - Waldhambach), die L508 und L 509 (Eschbach - Ilbesheim - Wollmesheim - Landau) und die B38 zur A65, Auffahrt Landau-Süd). Ortskundige nutzen die neu ausgeschilderte Umleitung durch Siebeldingen und Godramstein.

Anwohner an der offiziellen Umleitungsstrecke beklagen zum wiederholten Male den hohen Durchgangsverkehr und insbesondere den LKW-Anteil daran. Beschwerden und Sorgen werden aber auch in anderen Orten entlang der B10 laut, wo Anlieger unter Schleichverkehr leiden. Unter anderem der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) sprach von zehn Wochen Lebensgefahr für Radler. Ähnliche Klagen gibt es von Fußgängern in Annweiler.

Der LBM bestätigt Angaben einer RHEINPFALZ-Leserin, dass die wegen der Sperrung der Auffahrt Birkweiler nötig gewordenen Halteverbote in Siebeldingen und Godramstein „entgegen unseren Anweisungen durch den Verkehrssicherer erst am Sonntag gleichzeitig mit der Aktivierung der Umleitung aufgestellt“ wurden. Für diese Panne bittet der LBM um Entschuldigung. Die betroffenen Gemeinden seien jedoch schon „vor Beginn der Gesamtmaßnahme“ informiert worden.

Der jetzige Bauabschnitt soll rund drei bis vier Wochen andauern. Die Anschlussstelle Birkweiler werden je nach Witterung zwei bis drei Wochen gesperrt bleiben. Am Vortag war auf der LBM-Homepage noch von circa zwei Wochen die Rede. Im vierten Bauabschnitt soll laut LBM die Südfahrbahn der B10 saniert werden. Insgesamt sind rund zehn Wochen für die Arbeiten veranschlagt. Sie haben am 24. Mai begonnen.

Verschnupft reagiert der LBM auf die Beschwerde der BI Queichtal, dass der LKW-Transitverkehr nicht weiträumig umgeleitet worden sei. Dies sei sehr wohl der Fall, so der LBM: Lastwagen über 7,5 Tonnen würden großräumig über A6, A61 und A65 6 umgeleitet. „Auf der B10 gilt während der Bauarbeiten ein ganztägiges Lkw-Fahrverbot über 7,5 Tonnen im Durchgangsverkehr“, betont die Straßenbaubehörde.