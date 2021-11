RHEINPFALZ-Informationen zufolge will die rheinland-pfälzische Landesregierung noch diese Woche ein weiteres mal die Corona-Regeln verschärfen und eine neue Verordnung verabschieden. Die Rede ist davon, dass Ungeimpfte weiter vom öffentlichen Leben ausgeschlossen werden könnten. In Innenräumen könnte dann 2G+ gelten, nur noch getestete Genesene und getestete Geimpfte hätten dann Zugang etwa in die Gastronomie oder zu Veranstaltungen. Für Veranstaltungen im Freien könnte demzufolge ausschließlich die 2G-Regel gelten (Zutritt ausschließlich für Genesene und Geimpfte). Regierung und Gesundheitsministerium in Mainz wollten diese Angaben am Montagnachmittag weder bestätigen noch dementieren. Klar aber ist: „Es ist angezeigt, weitere Schritte zu gehen, um auf die aktuelle Lage angemessen zu reagieren“, schrieb ein Sprecher des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministers in Abstimmung mit der Staatskanzlei auf Anfrage, ohne Details zu nennen. Das Auftreten der neuen Virusvariante und die dadurch zusätzlich bestehende Unsicherheit machten eine neue Lagebeurteilung notwendig, hieß es. Über die konkreten Schritte will die Landesregierung erst am Dienstag informieren. Zuvor tagt in Mainz am Dienstagvormittag der Ministerrat, danach erfolgt in einer Bund-Länder-Schalte die weitere Absprache.