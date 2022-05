Demonstranten der Gruppe „Letzte Generation“ blockieren am Montagmorgen die Kurt-Schumacher-Brücke und Teile des Luisenrings in Mannheim. Seit etwa 7.45 Uhr haben sich zwischen der Brücke und der Liebfrauenkirche einige Klimaaktivisten auf der Fahrbahn festgeklebt. Es kommt laut Polizei zu Verkehrsbehinderungen. Nach RHEINPFALZ-Informationen reichen diese bis nach Ludwigshafen. So sei der Verkehr auch in der Mundenheimer Straße davon betroffen. Wir berichten weiter.

In den vergangenen Wochen haben sich Mitglieder der Gruppe immer wieder auf wichtige Verkehrsstraßen mit Klebstoff auf Fahrbahnen in Deutschland geklebt. Im Südwesten gab es in Karlsruhe, Heidelberg und Freiburg es Demonstrationen.

