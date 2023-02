Aller schlechten Dinge wären drei: Nach den beiden 0:1-Niederlagen beim FC St. Pauli und beim SC Paderborn will Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern auf den Pfad des Erfolges zurückkehren. Gast am Samstag (13 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de) ist die SpVgg Greuther Fürth. Im Hinrundenduell obsiegten die Roten Teufel mit 3:1. In der ersten Halbzeit allerdings hatten sie reichlich Dusel, nur 0:1 zurückzuliegen. Schlussmann Andreas Luthe verhinderte Schlimmeres.

Seit Alexander Zorniger im Oktober 2022 in Fürth das Amt des Cheftrainers übernommen hat, haben die Franken sich erheblich gesteigert. Würde allein die Zorniger-Zeit zählen, nähmen sie im Klassement Platz fünf ein. FCK-Coach Dirk Schuster ist sich der Qualität der bevorstehenden Aufgabe bewusst: „Das wird brutal schwierig. Die Mannschaft hat sich in puncto Stabilität enorm gemausert und hätte auch das Zeug dazu, weiter oben in der Tabelle zu stehen.“ Der verhagelte Saisonstart macht dies unmöglich, die Spielvereinigung belegt mit 26 Punkten Rang zehn.

Gut gefüllter Betzenberg

Schuster verlangt von seiner Elf abermals die „hundertprozentige Bereitschaft“, andernfalls werde es schwer zu bestehen. Gleichwohl ist der Trainer trotz der vergangenen beiden Niederlagen guter Dinge: „Wir haben in Paderborn ein hochanständiges Spiel gemacht und können mit breiter Brust auflaufen.“ Die vergangenen sechs Liga-Heimspiele hat der FCK gegen Fürth gewonnen. Sieg Nummer sieben soll am Samstag folgen. Der Kader ist komplett, knapp 37.000 Karten sind verkauft.