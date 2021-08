Der Gesangverein „1871 Liederkranz“ Westheim feiert in diesem Jahr sein 150-Vereinsjubiläum. Da es in Rheinland-Pfalz besonders in der Eifel zu einer verheerenden Flutkatastrophe kam, will der Gesangverein durch eine Spende das Leid der Betroffenen lindern helfen. Viele haben ihr gesamtes Hab und Gut verloren und stehen vor dem nichts. Der Bürgerverein der Verbandsgemeinde Lingenfeld unter seinem Vorsitzenden Erwin Leuthner hat dazu eine Initiative ergriffen, wo Spenden direkt vor Ort entweder als Geldspende oder von Gerätschaften übergeben werden. Wir hoffen, dass wir einen kleinen Beitrag dazu geben konnten.

Das Spendenkonto mit dem Kennwort „Flutopferhilfe in der Eifel“ DE88 5485 0010 1000 5625 02.