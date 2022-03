Die Inflation in Deutschland ist im Februar weiter gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte, betrug die Rate im vergangenen Monat voraussichtlich 5,1 Prozent verglichen mit dem Vorjahresmonat. Einen deutlichen Anstieg gab es erneut mit 22,5 Prozent bei den Energiepreisen.