Am Mittwoch, 5. Oktober, wird der „Bundenthaler“ von Neustadt ins Dahner Felsenland ausnahmsweise mit Dampf gefahren. In dem Zug gelten reguläre Tickets des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar, die Fahrzeiten weichen allerdings vom normalen Fahrplan ab.

Die Details des Sonderfahrplans sind noch nicht definitiv fixiert. Fest steht aber bereits, dass der Dampfzug voraussichtlich schon um 8.45 Uhr ab Neustadt fahren wird. Die planmäßige Abfahrt des Regelzugs nach Bundenthal-Rumbach, der an diesem Tag durch den Dampfzug ersetzt wird, ist in Neustadt um 9.03 Uhr. Auf der Wieslauterbahn sind Pendelfahrten vorgesehen. Wer keine Jahreskarte wie ein Job-Ticket oder eine Karte ab 60 hat, fährt meist am besten mit einem VRN-Tagesticket. Der „Bundenthaler“ ist der traditionsreichste Pfälzer Ausflugszug. Als Zuglok ist am 5. Oktober die 23 058 vorgesehen, die früher einmal sechs Jahr lang in Kaiserslautern stationiert war. Anlass für die Dampfzug-Fahrt ist das Jubiläum „175 Jahre Eisenbahn in Rheinland-Pfalz“.

