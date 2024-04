Unbekannte haben 15 Tonnen Bauabfälle am Bahnhof in Nierstein (Kreis Mainz-Bingen) entsorgt. Die zuständige Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern berichtet, dass unter anderem Elektroschrott, Bauschutt, Kunststoff, Fliesen, aber auch mit Asbest kontaminierte Abfälle entweder am 6. oder 7. März dort abgeladen wurden. Ein Schadstoffgutachter habe die Kontamination bestätigt. Da die Verunreinigung durch eine Sammelprobe ermittelt wurde, werde der gesamte Abfall als gefährlich eingestuft, teilt die Polizei auf Nachfrage mit. Es seien Ermittlungen wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen gegen Unbekannt eingeleitet worden.