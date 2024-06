Ein Naturschutzgroßprojekt, um das Ökosystem zu stabilisieren. Darum geht es, wenn von „Hirtenwege im Pfälzerwald“ die Rede ist. Bei diesem Namen liegt es auf der Hand, dass Wanderschäfer eine große Rolle spielen. Auf die Theorie folgt nun die Praxis. In Diemerstein bei Frankenstein wurden dafür am Freitag die Förderurkunden von Bund und Land an den Träger des Biosphärenreservats, den Bezirksverband Pfalz, überreicht. Das Fördergebiet umfasst vor allem Grün- und Brachflächen im Wasgau, im Felsenland Annweiler, im Speyerbachtal und am Haardtrand sowie Tallagen wie bei Frankenstein. Eine große Rolle bei dem Projekt spielt die Beweidungsform der Wanderschäferei.

