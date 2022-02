Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres deutlich mehr Aufträge erhalten als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Der Auftragsbestand übertreffe das Niveau vor der Zeit der Pandemieteilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der Umsatz des Weltmarktführers bei Bogenoffsetmaschinen lag mit 1,56 Milliarden Euro 21 Prozent über dem Vorjahreswert. Ebenso stark legte das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zu: um 21 Prozent auf 132 Millionen Euro. Ein deutlich höherer Absatz sowie verbesserte Margen gibt das Unternehmen als Grund für die Steigerung des operativen Geschäfts an. Einen wichtigen Beitrag leisteten auch die digitalen Geschäftsmodelle sowie das Thema E-Mobilität.