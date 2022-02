Der Baustoffkonzern HeidelbergCement hat das Gesamtjahr 2021 dank gut laufender Geschäfte mit einem Milliardengewinn abgeschlossen. Der auf die Aktionäre anfallende Überschuss betrug 1,76 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in Heidelberg mitteilte. Hohe Abschreibungen hatten dem Unternehmen ein Jahr zuvor einen Verlust von gut 2,1 Milliarden Euro eingebrockt. Der Umsatz legte dank höherer Preise auf vergleichbarer Basis um 8 Prozent auf 18,7 Milliarden Euro zu. Im laufenden Jahr peilt HeidelbergCement ein Plus beim operativen Ergebnis und Umsatz an.