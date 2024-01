Für Fans des Zauberlehrlings von J.K. Rowling ist England das absolute Mekka. Doch auch in der Pfalz können Potterheads einiges erleben. 53/4 dieser magischen Veranstaltungen haben wir für Sie zusammen getragen. Eine davon ist beispielsweise der magische Gottesdienst, der am Freitag in der Lambertskirche in Bockenheim abgehalten wird. Mehr dazu und weiteren Harry Potter Events in der Pfalz finden Sie hier.