Für Fans des Zauberlehrlings von J.K. Rowling ist England das absolute Mekka. Doch auch in der Pfalz können Potterheads einiges erleben. 53/4 dieser magischen Veranstaltungen haben wir für Sie zusammen getragen.

1. Harry Potter Gottesdienst

Harry-Potter oder Bibelzitat? Dieses Quiz wird unter anderem Teil des magischen Gottesdienstes am Freitag in der Lambertskirche in Bockenheim (Kreis Bad Dürkheim) sein. Ab 19 Uhr verwandelt sich die Kirche in eine Miniaturversion der Zauberschule Hogwarts. Ein Live-Ensemble wird die berühmten Melodien aus den Harry Potter Filmen spielen – begleitet von Orgelklängen. Und auch die Predigt und Fürbitten werden unter dem Motto „Expecto Patronum“ sowie dem Ausrufen von Zaubersprüchen wie „Lumos“ ganz im Zeichen von Harry Potter stehen, wie Pfarrerin Ute Metzger verrät. Sie findet, dass sich viele Parallelen zwischen Harry Potter und religiöser Symbolik ziehen lassen, weshalb sie auf die Idee des ausgefallenen Gottesdienstes gekommen ist. Sie lädt alle, die Lust auf den magischen Gottesdienst haben, zum Vorbeikommen ein – gerne auch verkleidet.

2. Magische Escape Rooms

Sowohl in Landau als auch in Kaiserslautern bietet der Veranstalter Gate99 Rätselräume – meist Escape Rooms genannt – mit Harry Potter Motto an. Bei einem Escape Room wird man gemeinsam mit seinen Mitspielern in einen Raum gesperrt und muss verschiedene Rätsel lösen, um sich vor Ablauf der Zeit wieder aus dem Raum zu befreien. Die Escape Rooms „Stein der Weisen“ (Landau) und „School of Wizards“ (Merkurstraße, Kaiserslautern) befassen sich jeweils mit einem magischen Rätsel aus der Zaubererwelt. Die Räume sind entsprechend dekoriert und lassen die Spieler für rund eine Stunde in die Welt von Hogwarts eintauchen.

Ein Einblick in den Escape Room »Stein der Weisen« in Landau macht die Anlehnung an Harry Potter deutlich. Foto: Fun-Park

3. Harry Potter Konzert

Die Veranstaltungsreihe „The Magical Music of Harry Potter – Live in Concert“ macht auch in der Pfalz Halt. Am 3. April werden in der Fruchthalle in Kaiserslautern ab 16 Uhr magische Klänge wie das berühmte „Hedwigs Theme“ zu hören sein. Dafür sorgen ein Chor sowie ein großes Symphonieorchester. Unterstrichen wird die musikalische Komponente von vielen visuellen Effekten. Durch den Nachmittag wird einer der Schauspieler aus den Filmen als Überraschungsgast führen und dabei auch von seinen Erfahrungen erzählen, die er am Set gemacht hat. Tickets für die Veranstaltung am 3. April gibt es hier. Wer an diesem Tag nicht kann, hat im kommenden Jahr noch einmal die Chance. Da kommt „The Magical Music of Harry Potter“ nach Pirmasens (4. März) und nach Neustadt (5.März).

Im Neustadter Saalbau war »The Magical Music of Harry Potter« schon häufiger zu Gast. Im April kommt die Konzertreihe nach Kaiserslautern. Foto: Linzmeier-Mehn

4. Quidditch-Turniere

Auch Quidditch, der beliebte Ballsport auf Besen, hat es in die reale Welt geschafft – zumindest bis nach Baden-Württemberg. Bisher gibt es nämlich noch keine Mannschaften aus der Pfalz. Wer aber einmal bei einem Quidditch-Turnier zuschauen oder selbst mitspielen möchte, kann bei unseren Nachbarn in Karlsruhe vorbei schauen. Dort gibt es die Quidditch-Mannschaft „Flying Foxes“, die auch regelmäßig an Turnieren teilnimmt. Trainiert wird immer dienstags und donnerstags ab 18.15 Uhr auf dem Gelände Dammerstock (Ettlinger Allee 9). Weitere Infos dazu gibt es auf deren Internetseite. Dort wird auch bekannt gegeben, wann die ersten Turniere der Saison starten.

Die Flying Foxes i(orange) bei einem Quidditch-Spiel gegen die inzwischen aufgelöste Mannschaft Mannheim Greife. ArchivFoto: Kunz

5. Harry Potter Kochkurs

Für einen Kochkurs voller magischer Rezeptideen – allen voran Butterbier – müssen Potterheads ebenfalls nach Karlsruhe fahren. Dort bietet die Volkshochschule (VHS) einen Harry Potter Kochkurs an. Der Workshop am kommenden Freitag ist leider nicht mehr buchbar, nach Angaben der VHS wird es aber auf jeden Fall noch einmal eine Wiederholung im nächsten Trimester geben. Die genauen Termine werden im April auf der Webseite der VHS bekannt gegeben. Für den Kurs „Mein Lieblingsheld bei Harry Potter: Baut Eure Potter-Handpuppe!“ für Kinder bis zu 14 Jahren kann man sich hingegen noch anmelden. Dieser startet am 19. Februar, Folgetermine sind am 26. Februar und am 4.März.

5 3/4 Harry Potter Vorträge der Volkshochschulen

Auch die Volkshochschulen in der Pfalz bieten immer wieder einmal Vorträge, Seminare und Workshops mit Harry Potter Bezug an. So gab es beispielsweise im vergangenen Semester an der VHS des Rhein-Pfalz-Kreises den Vortrag „Über 25 Jahre Harry Potter – einem Phänomen auf der Spur“. In Landau hat sich Referenz Lukas Kirchner zuvor schon in seinem Kurs „Harry Potter und worum es dabei wirklich geht“ mit der Symbolik der magischen Zaubererwelt beschäftigt. Derzeit sind zwar keine neuen Vorträge in diese Richtung geplant, Kirchner schließt aber nicht aus, dass das noch einmal kommen könnte. Ein Blick in die Programmhefte der Volkshochschulen aus der Muggelwelt lohnt sich für Harry Potter Fans also auch immer einmal wieder. Zudem gab es auch mal eine Harry Potter Vorlesung an der Universität Landau. Was es damit auf sich hatte, lesen Sie hier.