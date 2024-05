Nach rund neunmonatiger Bauzeit wurde am Freitagmittag der Beobachtungsturm am Kranichwoog südlich von Hütschenhausen eingeweiht. Wer die vielen Stufen bis ganz nach oben geht, wird mit einem beeindruckenden Ausblick über die Westpfälzische Moorniederung belohnt. Für die rheinland-pfälzische Klimaschutzministerin sind das hölzerne Gebilde und der angrenzende Woog viel mehr als nur schön anzusehen. Katrin Eder betonte: „Natürlicher Klimaschutz und Artenschutz gehen hier Hand in Hand.“ Der Turm sei für das Areal von großer Bedeutung. Der Standort hätte nicht besser getroffen werden können. „Das Holz fügt sich wunderbar in das Landschaftsbild“, sagte die Ministerin.

Der Kranichwoog ist Heimat für 100 Vogel-, 250 Pflanzen- und vier Amphibienarten. Er kann auf der 62 Kilometer langen Pfälzer Seentour mit dem Rad entdeckt werden.

