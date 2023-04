Die Feuerwehr meldet einen Großbrand in einer Recyclinganlage in Kleinniedesheim (Rhein-Pfalz-Kreis). Das Feuer sei zwar unter Kontrolle, doch es gebe sehr starken Rauch. Anwohner, auch im Raum Bobenheim-Roxheim und Worms, sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Laut Feuerwehr kann es auch zu Geruchsbelästigungen kommen. Die Löschmaßnahmen dauern noch an. Zur Brandursache gibt es noch keine Angaben. Nach Auskunft der Feuerwehr besteht aber keine Gesundheitsgefahr.