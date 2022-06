Sommerzeit ist Grillzeit. Aber nicht jeder hat einen ausreichend großen Balkon oder Garten. Also einfach alles einpacken und auf der Straße, im Park oder am Rhein mit Freunden Würstchen, Steaks oder Vegetarisches auf den Rost legen? Das könnte teuer werden.

Kommunen entscheiden

Ob, wo und unter welchen Bedingungen öffentlich gegrillt werden darf, entscheidet die jeweilige Kommune. Wir haben exemplarisch bei einigen Städten in der Region nachgefragt, wie mit dem Thema umgegangen wird.

In Kaiserslautern ist das Grillen in öffentlichen Anlagen verboten. Auch in den Freibädern Waschmühle und dem Warmfreibad darf nicht gebrutzelt werden. Die Stadt verweist auf drei Grillhütten, die angemietet werden können. Wer trotzdem den Grill im Park auspackt, muss mit einem Bußgeld von bis zu 5000 Euro rechnen.

In Landau darf auf städtischen Grünflächen generell nicht gegrillt werden. Im Spiel- und Sportcampus am Ebenberg – dem früheren Landesgartenschaugelände – gibt es eine Grillstelle, die kostenlos und ohne Voranmeldung genutzt werden darf. Zusätzlich können in Mörzheim und in Wollmesheim Grillplätze gemietet werden. Das Bußgeld fürs Grillen an nicht erlaubten Plätzen beträgt in Landau 35 Euro.

Hohes Bußgeld droht

Grillen auf öffentlichen Flächen ist in Ludwigshafen tabu. Das gilt auch für den Stadtpark, das Maudacher Bruch, das Rheinufer und alle anderen Landschaftsschutzgebiete. Wer sich nicht daran hält, kann mit bis zu 5000 Euro belangt werden. Anders sieht es im Kinder- und Freizeitparadies im Friedenspark aus. Dort stehen acht Grillplätze mit insgesamt 150 Sitzplätzen zur Verfügung – allerdings nur nach Anmeldung für eine Gebühr zwischen 35 und 65 Euro.

Kommen Grillfreunde in der Verbandsgemeinde Rheinauen mit ihren beliebten Badeseen wie der Schlicht oder dem Marx’schen Weiher auf ihre Kosten? Die Gefahrenabwehrverordnung untersage das öffentliche Grillen. Ausgewiesene Plätze gebe es ebenfalls nicht, heißt es dazu aus dem Rathaus.

Grillverbotsbereiche in Mannheim

Und wie sieht es auf der anderen Rheinseite aus? In Mannheim ist das Grillen im gesamten Stadtgebiet grundsätzlich erlaubt – wenn gewisse Vorschriften eingehalten werden. Bei einem Waldbrandgefahrenindex von Stufe 4 oder höher gilt auch in der Quadratestadt ein generelles Grillverbot.

Untersagt sind direkt auf dem Boden stehende Einweggrills und offene Feuerstellen auf dem Rasen. Überfall seinen Grill aufzustellen ist aber auch in Mannheim nicht erlaubt. Die Stadt hat Grillverbotsbereiche ausgewiesen. Dazu zählen beispielsweise das Areal innerhalb des Innenstadtrings, die Wasserturmanlage, der Friedrichsplatz sowie der untere Luisenpark und Kinderspielplätze. Auch auf den Rheinwiesen zwischen dem Gasthaus am Fluss und der Aussichtsplattform an der Einmündung des „Bellenkrappen“ darf nicht gegrillt werden.

Am Neckarufer sowie am Vogelstangsee und dem Rheinauer See kann der Grill hingegen angeworfen werden. Der Ordnungsdienst der Stadt kontrolliert täglich, ob dabei die Regeln eingehalten werden und jeder seinen Müll auch entsorgt.

Mehr zum Thema Grillen:

Fünf Profi-Tipps für das beste Steak der Welt

Überblick: So kaufen Sie gutes Grillfleisch

Rezepte: Tolle Rubs und Marinaden für den Grill-Spaß

Fünf Tipps, wie Sie auch Fleisch gesund grillen

Urteile: Wann Grillen erlaubt ist und wann nicht