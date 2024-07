An der Mosel fürchten Winzer um ihre Existenz, sollte es nicht möglichst bald eine wirtschaftliche und umweltfreundliche Alternative zum Pflanzenschutz per Hubschrauber in den dort typischen Steillagen geben. Viel Hoffnung ruht auf dem Einsatz von Drohnen. Das größte Hindernis dabei: die Bürokratie.

Die Rebzeilen auf den sanften Hügeln an der Mittelhaardt oder der Südlichen Weinstraße vor Pilzbefall oder anderen Schädlingen zu schützen und damit Erträge zu