Scheitert der geplante Glasfaser-Ausbau für schnelleres Internet in Dudenhofen, Harthausen und Hanhofen? Nachdem das Unternehmen Deutsche Glasfaser kürzlich in Herxheim einen Rückzieher machte, steht auch das Projekt im Speyerer Umland auf dem Prüfstand. „Aktuell setzen wir alles daran, den Glasfaserausbau dennoch zu realisieren. Wir analysieren derzeit die Wirtschaftlichkeit des Ausbaus unter dieser neuen Voraussetzung und haben dazu bereits Angebote von Baupartnern angefragt“, sagt ein Unternehmenssprecher. Angesichts des schwierigen Marktumfelds und knapper Baukapazitäten könne eine Prüfung des Netzausbaus längere Zeit in Anspruch nehmen. Mehr dazu lesen Sie hier.