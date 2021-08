Am Sonntag wurden auf einer Pferdekoppel in der Verlängerung der Raiffeisenstraße in Niederhorbach mehrere ausgelegte Rattengiftköder entdeckt, teilt die Polizei mit. Ein Schaden ist dadurch nicht entstanden. Die Polizeiinspektion Bad Bergzabern bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.