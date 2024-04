Bei den Gienanth-Beschäftigten liegen derzeit die Nerven blank, 100 Entlassungen sind im laufenden Insolvenzverfahren der Gießerei-Gruppe bereits ausgesprochen worden. Sie alle trafen das Stammwerk des Traditionsunternehmens in Eisenberg. Weitere Entlassungen könnten folgen. Es gibt Gerüchte, dass das den Bereich Maschinenformguss treffen könnte. Daher hatten der Eisenberger Gienanth-Betriebsrat und die IG Metall Frankenthal-Ludwigshafen zu einer Demonstration aufgerufen, zu der am Mittwoch 300 Menschen kamen. Die Redner, darunter auch Vertreter der Lokalpolitik, fanden klare Worte. Eisenbergs Bürgermeister Bern Frey (SPD) etwa sagte sogar: „Wir sind angelogen worden.“ Wie die Veranstaltung lief und wer was gesagt hat: Zum ausführlichen Artikel geht es hier.