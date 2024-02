Im Bad Bergzaberner Kurtal hat es am Samstagmorgen gebrannt. Laut Augenzeugenbericht stand der Dachstuhl eines Gebäudes im Hörnchenweg in Flammen. Weil bei dem Feuer viel Rauch entstand, wurde eine Katastrophenschutzmeldung ausgegeben; diese bezog sich aber nur darauf, Gebäude möglichst geschlossen zu halten. Eine direkte Gefahr für die Bevölkerung bestand der Meldung zufolge nicht. Nach derzeitigem Stand befanden sich keine Menschen in dem Gebäude, es gab keine Verletzten. Über die Ursache für das Feuer und die Höhe des Sachschadens gibt es noch keine Angaben.

Wir berichten weiter.