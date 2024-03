Der Landkreises Südwestpfalz steckt in der Schuldenfalle. Durch die Reform des kommunalen Finanzausgleichs sei er benachteiligt worden, sagt Landrätin Susanne Ganster. Nach einem Gespräch in Mainz hofft sie auf eine Lösung. Ein für den Kreis wichtiges Projekt ist dagegen gescheitert. All das und mehr verrät die Landrätin im RHEINPFALZ-Redaktionsgespräch.

Wer an Hasen in freier Wildbahn denkt, dem kommt automatisch der Feldhase in den Sinn. Doch der ist nicht nur auf dem Acker und der Wiese heimisch, sondern lebt auch im Pfälzerwald. Darüber ist nur wenig bekannt. Deshalb schauen Forscher jetzt mit Drohnen nach den Feldhasen im Wald.

In der Debatte um die Neubebauung des ehemaligen Parkbrauerei-Geländes in Zweibrücken halten die Anwälte des Pirmasenser Investors Manfred Schenk das Verfahren um eine Normenkontrollklage von Anwohnern für „endgültig beendet“. Schenk plant unter anderem ein Hotel und ein Pflegeheim.

Wochenends beim Kaffee gemütlich Werbeheftchen durchblättern: Igor Lorisch liebt das. Aber er will mehr. Neuerdings informiert der Mixmarkt-Chef seine Kunden auch mit einem Whatsapp-Kanal über Neuigkeiten aus seinem ungewöhnlichen Laden. Ein Rundgang durch ein Stück Osteuropa in Pirmasens.

Der Imbiss am Eingang zum Bahnhaltepunkt Rosengarten ist weg, weil die Stadt Zweibrücken den Pachtvertrag gekündigt hat. „Mulis Treff“ hat einen neuen Standort gefunden – und die Rückkehr bereits geplant.

Über vereiste Highways auf der Route 66 bis zur schwülen Hitze – auch in den Vereinigten Staaten von Amerika haben die Fahhrrad-Abenteurer Lukas Bion und Lotta Schaefer viel erlebt. Inzwischen sind die beiden Lehrer wieder in Europa gelandet. Wann sie zurück in der Pfalz ankommen, darauf legen sie sich noch nicht fest.

Die Neugestaltung eines Dorfplatzes – des Dorfmittelpunkts rund um das Haus des Bürgers – ist ein wichtiger Baustein der Dorferneuerung in Höheinöd. Mit dem Abriss eines nahe gelegenen alten Hauses ist der nächste Schritt in diese Richtung getan.

Die Firma Ergofit gibt es nicht mehr. Die Marke bleibt und der Produktionsstandort in der Blocksbergstraße ebenfalls. Der Käufer, die Physiomed Elektromedizin AG, verlagert die Produktion von seinem Werk im niedersächsischen Luhden nach Pirmasens. Die erste Produktionslinie ist schon da. Er ist überzeugt von der Qualität der Mitarbeiter am neuen Pfälzer Standort.

Stolz ist Janis Keßler, angehender Koch im Zweibrücker Fasanerie-Hotel, vom Berliner Bundesfinale des Kochcup-Wettbewerbs zurückgekehrt. Vor allem beim Publikum ist sein Rezept bestens angekommen.

Die Ortsgemeinde Rieschweiler-Mühlbach steht vor einer großen Herausforderung: Die Kindertagesstätte muss erweitert werden. Das ehemalige Schulgebäude, das seit 1980 als Kindergarten dient, platzt aus allen Nähten, ein Anbau scheint unausweichlich. Ein Neubau auf der Grünen Wiese wäre mehr als doppelt so teuer.