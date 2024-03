Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer an Hasen in freier Wildbahn denkt, dem kommt automatisch der Feldhase in den Sinn. Doch der ist nicht nur auf dem Acker und der Wiese heimisch, sondern lebt auch im Pfälzerwald. Darüber ist nur wenig bekannt. Deshalb schauen jetzt Drohnen nach den Feldhasen im Wald.

„Wir wissen nicht, wie sie sich verhalten, wir wissen nicht, was sie fressen“, sagt Stefanie Czaja von der Forschungsgruppe Waldökologie an der Forschungsanstalt für Waldökologie