Über eisige Highways auf der Route 66 bis zur schwülen Hitze – auch in den Vereinigten Staaten von Amerika haben die Rad-Abenteurer Lukas Bion und Lotta Schaefer viel erlebt. Inzwischen sind die beiden Lehrer wieder in Europa gelandet. Wann sie zurück in der Pfalz ankommen, darauf legen sie sich noch nicht fest.

Seit mehr als einem Jahr sind Lukas Bion und seine Freundin Lotta Schaefer mit ihren Fahrrädern unterwegs. Mehr als 21.000 Kilometer haben sie zurückgelegt. Von Vinningen aus haben sie drei