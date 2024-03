Stolz ist Janis Keßler, angehender Koch im Fasanerie-Hotel, vom Berliner Bundesfinale des Kochcup-Wettbewerbs zurückgekehrt. Vor allem beim Publikum ist sein Rezept bestens angekommen.

Für ganz hinauf aufs Treppchen hat es am Ende für Janis Keßler dann doch nicht gereicht. Trotzdem war für den Nachwuchskoch vom Zweibrücker Hotel Landschloss Fasanerie die Teilnahme am Bundesfinale des Kochcup-Wettbewerbs ein Erfolg. „Als Teil der Gesamtwertung konnte jedermann im Internet seine Stimme für eines der Wettbewerbsrezepte abgeben. Beim öffentlichen Online-Voting hat mein veganes Rezept ,Von den Äckern der Westpfalz: Dinkelrisotto, Wurzelgemüse-Tempura’ die meisten Stimmen bekommen.“

Beim deutschlandweiten Kochcup-Wettbewerb „Dein Nachhaltigkeitsrezept zur EM 2024“, der vom Bundesumweltministerium gefördert wird, hatte sich der 19-jährige Contwiger mit seiner Speisenkreation beim regionalen Vorausscheid in Gelsenkirchen für das Bundesfinale qualifiziert, das vorige Woche in Berlin ausgetragen wurde. Dort, in der Lehrküche der Ausbildungswerkstatt AVT im Stadtteil Teltow, traten Koch-Azubis aus ganz Deutschland mit ihren Speisenfolgen an, „die nicht nur Körper und Seele, sondern auch dem Klima guttun“, wie es in der Ausschreibung hieß.

Strenge Prüfkriterien

Beim Finale schwangen zwölf junge Köche die Rührlöffel. Am Ende wurden die ersten beiden Plätze von Teilnehmern aus Potsdam und Berlin belegt – sie hatten sozusagen ein Heimspiel – vor einem Kandidaten aus Hamburg. Die Gerichte dieser „Top Drei“ sollen im Sommer während der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland bei den teilnehmenden Mannschaften auf den Tisch kommen, aber auch bei der Verköstigung von Ehrengästen. „Ab Platz 4 wurden die Platzierungen nicht mehr einzeln genannt – wir wurden mit Urkunden ausgezeichnet“, erzählt der angehende Koch Janis Keßler, der sein drittes Lehrjahr im Sommer mit der Abschlussprüfung beenden wird.

„Jeder teilnehmende Koch“, berichtet Keßler, „hatte zweieinhalb Stunden, um sein Gericht zuzubereiten – inklusive der Vorbereitungs- und Anrichtezeit.“ Zuvor hatten die Prüfer kontrolliert, ob die Kandidaten auch wirklich ausschließlich mit bio-zertifizierten Zutaten aus ihren Heimatregionen angereist waren, ob alle Hygienevorschriften peinlich genau befolgt wurden – und ob als vegan titulierte Mahlzeiten auch tatsächlich alle hierfür erforderlichen Standards erfüllten.

„Ich bin zwar nicht aufs Treppchen gekommen, aber von der Veranstaltung konnte ich für mich eine ganze Menge mitnehmen“, ist der 19-Jährige zufrieden. Auch wenn er von Berlin nicht viel zu sehen bekommen hat: „Einen Tag lang bin ich dorthin gefahren, der zweite ging komplett für den Kochwettbewerb drauf, und am dritten ging es dann auch schon wieder nach Hause. Aber gelohnt hat es sich auf alle Fälle.“