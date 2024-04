Zumindest eine Personalie ist geklärt beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern: Torwart Julian Krahl wird am Samstag gegen Wehen Wiesbaden wieder in die Startelf zurückkehren (13.30 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de). Darauf hat sich Trainer Friedhelm Funkel festgelegt. Der 23 Jahre alte Krahl hatte sich Mitte März beim 1:1 in Hannover am Handgelenk verletzt.

Bei der zweiten wichtigen Personalie hielt sich der FCK-Trainer bedeckt. Wer für den verletzten Julian Niehues (Kreuzbandriss) im defensiven Mittelfeld am Samstag spielen wird, wollte Funkel nicht preisgeben. „Da habe ich drei bis vier Gedankengänge. Es wird dort keiner spielen, der diese Position nicht gespielt hat“, betonte Funkel. Für das Heimspiel gegen die Hessen stehen Funkel bis auf die verletzten Niehues und Hendrick Zuck alle Spieler zur Verfügung.

„Ich glaube an die Mannschaft und weiß, dass sie das Potenzial hat, um die Klasse zu halten. Es geht darum, Herz zu zeigen, dieses Spiel gewinnen zu wollen. Das muss zu erkennen sein. Dazu muss die Mannschaft 90 Minuten Körperlichkeit auf den Platz bringen“, sagt Funkel.

Für die Partie gegen Wehen Wiesbaden sind bislang 41.315 Karten verkauft. 864 Tickets gingen an die Gäste.