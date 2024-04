Die Polizei zieht nach dem Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen Wehen Wiesbaden eine positive Bilanz. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Die insgesamt 42.861 Zuschauer, darunter rund 900 Anhänger der Gäste, hätten sich bis auf wenige Ausnahmen friedlich verhalten. Beim Fanempfang des FCK-Mannschaftsbusses sei Pyrotechnik gezündet worden. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und ermittelt. Zudem seien zwei Fans auf dem Heimweg nach dem Spiel in Streit geraten. Der Disput sei in eine handfeste Auseinandersetzung ausgeartet, weshalb Beamte einschreiten mussten. Auf die Beteiligten kommt nun eine Anzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung zu, so die Polizei.

Wegen des Spiels sei es zudem im Stadtgebiet zu Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen. Unter anderem sei zur Sicherheit der Fans, die zu Fuß zum Stadion gelaufen seien, der Elf-Freunde-Kreisel für den Verkehr gesperrt worden.