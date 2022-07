Mainz. Seit Beginn der Corona-Impfkampagne im Dezember 2020 sind in Rheinland-Pfalz bis heute exakt 50.727 Impfdosen verworfen worden. Und bis September drohen weitere Impfstoffe zu verfallen.

Darüber hat das Gesundheitsministeriums auf Anfrage informiert. Gemessen an der Anzahl von zirka 4,15 Millionen erhaltenen Impfdosen in Rheinland-Pfalz betrage der „Verwurf lediglich 1,2 Prozent“, so die Behörde. Die meisten Chargen wurden demnach von Dosen des Impfstoffherstellers Moderna vernichtet (32.650), es folgen Biontech (9122), AstraZeneca (7040), Novavax (1020) und Johnson & Johnson (895).

Eine Angabe aus welchen Grund die Vernichtung erfolgte wird nicht erhoben. Dies kann sein, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) überschritten wurde, dass Partikel im Vial waren und der Impfstoff daher nicht mehr genutzt wurde, oder auch durch die Flut vor einem Jahr im Ahrtal.

Derzeit haben wir etwa 19.000 Impfdosen im Zentrallager des Landes vorrätig, deren MHD in den nächsten beiden Monaten (Ende September) abläuft. Wir gehen davon aus, dass dieser Impfstoff noch vor Erreichen des Verfallsdatums verabreicht werden kann.

Hier kann es jedoch auch sein, dass seitens der Hersteller, auf Grundlage neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse, das Verfalldatum verlängert wird.

Insgesamt befinden sich aktuell ca. 49.000 Impfdosen für staatliche Impfangebote in Rheinland-Pfalz. Davon ca. 19.700 Impfdosen indem Zentrallager des Landes und ca. 29.300 Impfdosen in den Impfzentren.

Medikamente gegen Covid-19 werden seitens des Landes nicht vorgehalten, da diese problemlos über die bewährten Wege des Pharmagroßhandels bezogen werden können.

dts