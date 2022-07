Am Samstagabend gegen 18:30 Uhr sind bei einem Verkehrsunfall auf der Nordschleife des Nürburgrings fünf Personen in drei Fahrzeugen verunglückt. Das hat die Polizei mitgeteilt. Ein 24-jähriger Autofahrer aus dem Ruhrgebiet war demnach mit einer Beifahrerin auf der Nürburgring-Nordschleife unterwegs, als er am Streckenabschnitt „Exmühle“, vermutlich weil er zu schnell fuhr, von der Fahrbahn abkam und mit seinem Wagen zunächst mit der Schutzplanke kollidierte. Von dort wurde das Fahrzeug – stark beschädigt – zurückgeschleudert und kam quer zur Fahrtrichtung auf der Fahrbahn zum Stehen, so die Polizei. Zwei Fahrer in nachfolgenden Autos konnten rechtzeitig bremsen beziehungsweise ausweichen, ein dritter Fahrzeugführer, ein 32-jähriger Franzose, habe allerdings die Situation zu spät erkannt und sei mit seinem Wagen nahezu ungebremst mit dem vorausfahrenden abbremsenden Fahrzeug kollidiert. Die Beifahrerin des 24-jährigen Fahrzeugführers sowie der Beifahrer des 32-jährigen Franzosen wurden bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und mit Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser verbracht, so die Polizei weiter. Der 24-Jährige, der 32-jährige Franzose und der Fahrer des abbremsenden Fahrzeugs wurden leicht verletzt.

Im Einsatz waren nach Polizeiangaben zwei Streifen der Polizei Adenau, das DRK mit Notarzt sowie zwei Rettungshubschrauber.