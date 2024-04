Zwei Jahre nach ihrem Rücktritt als Bundesfamilienministerin ist Anne Spiegel erstmals wieder auf einem rheinland-pfälzischen Landesparteitag der Grünen erschienen. Als Gast und deutlich im Hintergrund pflegte sie am Samstag in der Stadthalle in Lahnstein Kontakte.

Im Foyer gab es viele Umarmungen, freundliche Gespräche. Aber offiziell begrüßt wurde Spiegel nicht. Von der Bühne, auf der sie über Jahre gefeiert wurde, hielt sie sich fern.

Während der Ahrflut Landesumweltministerin

Spiegel war von 2016 bis Dezember 2021 zunächst Ministerin für Integration, später für Umwelt in Rheinland-Pfalz. In ihre Amtszeit fiel die Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021. Weil sie sich in der Flutnacht nicht gekümmert hatte, wenige Tage später mit ihrem Mann und den vier Kindern für vier Wochen in Urlaub gefahren ist und später zu Teilnahmen an den Kabinettssitzungen falsche Angaben gemacht hatte, war Spiegel unter Druck geraten und musste im April 2022 zurücktreten. Danach zog sie sich aus der Öffentlichkeit zurück. Auf dem Parteitag, an dem 165 von 223 Delegierten teilnahmen, gab es hinter vorgehaltener Hand Kritik an Spiegels Kommen. Nur zwei Tage zuvor hatte die Staatsanwaltschaft Koblenz das Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler (CDU), im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe eingestellt. Sie habe die Übertragung der Pressekonferenz verfolgt, sagte Spiegel im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

