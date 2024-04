Nachdem am Dienstag vergangene Woche in der Mannheimer Universität ein Mann von der Polizei erschossen wurde, liegt nun das vorläufige Ergebnis der Obduktion vor. Das geht aus einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Landeskriminalamts (LKA) Baden-Württemberg hervor. Demnach sei eine einzelne Schussverletzung im Oberkörper des Mannes todesursächlich.

Bei dem Verstorbenen handelt es sich laut LKA und Staatsanwaltschaft um einen 31-Jährigen aus dem Saarland. Am vergangenen Dienstag soll er zunächst in der Universität aufgefallen sein, als er verbotenerweise Aufkleber an Möbeln der Universität angebracht haben soll. Dabei sei er von einem Zeugen angesprochen worden. Diesem habe der Mann dann eine Ohrfeige verpasst. Als die alarmierte Polizei vor Ort eintraf, befand sich der Mann im Hörsaal im ersten Obergeschoss der Universität und hielt eine schwarze, zirka 40 Zentimeter lange Machete in seiner Hand. Versuche, verbal auf den 31-Jährigen einzuwirken und ihn zum Weglegen der Machete zu bewegen schlugen laut LKA und Staatsanwaltschaft fehl. Kurz darauf hätten die Polizisten auf ihn geschossen.

Ob der Mann an einer psychischen Erkrankung litt, werde derzeit noch ermittelt. Bislang habe das LKA über 20 Zeugen zum Fall vernommen. Über weitere Angriffe des Mannes am vergangenen Dienstag gegen andere anwesende Personen sei nichts bekannt.

Schon zuvor sei der Mann an der Universität Mannheim aufgefallen. Vor mehreren Wochen habe er eine Uni-Mitarbeiterin geohrfeigt. Im April 2022 habe die Polizei wegen des Verdachts eines Messerangriffs auf eine Person gegen den 31-Jährigen ermittelt. Das Verfahren sei damals wegen nicht ausreichender Beweislage eingestellt worden.

Gemäß Pressekodex verhält sich unsere Redaktion bei Suizidfällen zurückhaltend. Wir berichten in der Regel nicht über sie, um gefährdete Personen nicht zum Nachahmen zu animieren. Wir machen eine Ausnahme in Fällen von besonderem öffentlichem Interesse, etwa wenn eine breite Öffentlichkeit betroffen ist.