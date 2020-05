Das Einkaufscenter Walzmühle in der Ludwigshafener Innenstadt hat einen neuen Eigentümer. Pro Concept aus Mannheim hat die Immobilie gekauft. Diese RHEINPFALZ-Information hat das Unternehmen am Freitag auf Anfrage bestätigt. Der bisherige Eigentümer hatte geplant, die fast leerstehende Walzmühle zum Nahversorgungszentrum „Lou“ umzubauen. Ob es bei diesen Plänen bleibt, ist bislang unklar.

Büroteil ebenfalls verkauft

Auch der Büroteil der Walzmühle ist in neuen Händen, allerdings bereits seit 2019. Im dritten Quartal des vergangenen Jahres hat der kanadische Trust „Dream Global“ den Komplex erworben. Der Kaufpreis lag laut einem Bericht in der „Immobilien-Zeitung“ bei 16,6 Millionen Euro. Während das Einkaufszentrum inzwischen beinahe leer steht, sind die Büroflächen in der Walzmühlstraße 65/65a zu über 90 Prozent vermietet.

