Das Einkaufszentrum Walzmühle ist in neuen Händen. Pro Concept aus Mannheim hat das Center gekauft. Als Eigentümer des ehemaligen Kaufhof und des früheren C&A ist das Unternehmen in Ludwigshafen bekannt. Doch wird es aus der Walzmühle – wie vom Vorbesitzer angekündigt – ein Nahversorgungszentrum machen?

Die Pro Concept AG ist in Ludwigshafen keine Unbekannte und investiert zur Zeit kräftig in Innenstadt-Immobilien. Zuletzt hatte sie unter anderem den ehemaligen Kaufhof in