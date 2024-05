Die Rhein-Neckar Löwen haben das Finale in der European League verpasst. Im Halbfinale des Final-Four-Turniers gab es am Samstag vor 9400 Zuschauern in der Barclays-Arena eine 24:33 (9:14)-Niederlage gegen die Füchse Berlin. Die Löwen hielten nur eine Viertelstunde mit, danach mussten sich die Berliner davon ziehen lassen. Die Löwen quittierten einen 1:7-Lauf. Sie ließen sechs freie Chancen ungenutzt. Füchse-Torhüter Dejan Milosavljev wuchs über sich hinaus. Im zweiten Abschnitt ließ der Favorit nichts mehr anbrennen, nutzte jede Unzulänglichkeit der Löwen. Eine Zwei-Minuten-Strafe für Olle Forsell Schefvert 20 Minuten vor Schluss bedeutete den endgültigen K.o. Danach wurde es fast schon bitter. Die Füchse treffen am Sonntag im Finale auf die SG Flensburg-Handewitt, die Dinamo Bukarest locker 38:32 bezwang. Die Löwen erwarten Bukarest im Spiel um Platz drei.