Für die Fans ist es eine große Überraschung: Djamila Rowe, ihres Zeichens „Botschaftsluder a.D.“, zieht gemeinsam mit elf weiteren Stars in den australischen Dschungel. Vor zwei Jahren konnte Djamila in Deutschland schon erste Dschungelluft schnuppern bei „Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow“. Gegen Filip Pavlovic kämpfte sie 2021 ums Ticket für das Dschungelcamp 2022.

Im Kampf um 100.000 Euro Preisgeld und die Dschungelkrone wird sie unter anderem auch gegen Gigi Birofio durchsetzen müssen. Der 22-jährige Italiener war zunächst positiv auf Corona getestet worden. Bei den Fans wurden da Erinnerungen an 2022 wach – Auch Lucas Cordalis (55) machte der Virus damals einen Strich durch die Rechnung. Jetzt die Entwarnung: Der Reality-Star Birofio ist wieder negativ und kann in den Dschungel einziehen.

Und was ist mit Martin Semmelrogge? Der 67-Jährige war, anders als seine Mitstreiter, nicht im Flieger Richtung Australien. Laut RTL hat das „produktionstechnische Gründe“. Eine genaue Erklärung und ein Update dazu wird es in der ersten Show von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ am Freitag, den 13. Januar, geben. Denn ab 21.30 Uhr geht los bei RTL und im Livestream auf RTL+.