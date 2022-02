Für einen 51-Jährigen endete am Mittwochabend eine Autofahrt mit einem gegen ihn eingeleiteten Strafverfahren. Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim stoppten das Auto des Mannes gegen 23.45 Uhr auf dem Parkplatz Heuberger Hof an der A63 bei Bischheim. Während der Kontrolle stellten die Beamten „körperliche Anzeichen auf Drogenkonsum fest“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Ein Vortest bestätigte diesen Verdacht. Zudem fanden die Polizisten im Auto des Mannes eine kleinere Menge Betäubungsmittel. Der 51-Jährige räumte ein, Drogen gekauft und konsumiert zu haben. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, die Drogen wurden sichergestellt. Gegen den 51-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihn erwartet zudem ein Bußgeld und ein Fahrverbot.