In Lampertheim (Kreis Bergstraße) ist am Mittwochabend ein drei Jahre altes Kind von zwei Autos angefahren worden und gestorben. Wie die Polizei mitteilt, war das Mädchen auf die Landstraße gelaufen und vom Wagen einer 59-Jährigen erfasst worden. Durch den Aufprall wurde das Kind auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Dort prallte es gegen das Auto einer 27-Jährigen. Es erlag laut Polizei noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Ein Sachverständiger soll jetzt den genauen Unfallhergang klären.