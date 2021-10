Wer eine Wanderung im Pfälzerwald machen und dorthin mit der S-Bahn anreisen will, sollte am verlängerten letzten Oktoberwochenende von Samstag, 30. Oktober, bis Montag, 1. November, die S-Bahn-Halte im Neustadter Tal (Lambrecht, Neidenfels, Weidenthal, Frankenstein) lieber meiden. Das gilt ganz besonders für Sonntag, 31. Oktober.

An diesem Tag hat der FCK ein Heimspiel, ohne dass die sonst üblichen Zusatzzüge fahren. Die Pfälzer Ost-West-Hauptstrecke ist nämlich zwischen Neustadt und Hochspeyer drei Tage lang wegen Bauarbeiten gesperrt. Als Ersatz für die Züge fahren Busse. Wegen der geringen Platzkapazität in den Bussen ist eine Anreise von Neustadt zum FCK-Heimspiel am Sonntag, 31. Oktober, mit öffentlichen Verkehrsmitteln kaum möglich.

Außer der S-Bahn sind von der Streckensperrung auch Fernzüge und der Regional-Express RE 1 von Mannheim über Kaiserslautern nach Saarbrücken betroffen. Die RE-1-Züge fahren von Mannheim nur bis Neustadt, hier muss in einen Ersatzbus nach Hochspeyer umgestiegen werden. In Hochspeyer besteht dann Anschluss mit der S-Bahn nach Kaiserslautern. Die Fahrzeit verlängert sich dadurch um rund 30 Minuten. Die Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn unter www.bahn.de ist entsprechend aktualisiert.

