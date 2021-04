Einigung zur Bundes-Notbremse

Ausgangssperre, Einzelhandel, Schulen: Die bundesweiten Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie sollen nun doch etwas weniger streng ausfallen als ursprünglich geplant. Hier weiterlesen

K-Frage: Grüne nominieren Baerbock

Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock soll ihre Partei als Kanzlerkandidatin in die Bundestagswahl führen. Die 40-Jährige hat einen kometenhaften Aufstieg hinter sich: Zum Porträt

K-Frage: Nach der Demütigung die große Geste

Der Tag startet mit einer maximalen Demütigung. Die Grünen zeigen der Union, wie man das macht mit so einer Kanzlerkandidatur. Die geschickte Taktik des Markus Söder: In der K-Frage gibt er sich am Ende einer desaströsen Woche konziliant. Zur Einordnung

Torun-Mord: Erneut lebenslänglich für Lockvogel-Frau

Im zweiten Frankenthaler Prozess um den Mord an dem Ludwigshafener Bauunternehmer Ismail Torun haben die Richter am Montag eine 46-Jährige aus Stuttgart erneut als Mörderin eingestuft. Zum Artikel

Corona-Regeln in der Pfalz

Mit veränderten Inzidenzwerten gelten in einigen Pfälzer Regionen und Umgebung dieser Tage veränderte Corona-Regeln: Was sich verändert in Pirmasens, Zweibrücken, Mannheim

Schulpolitik in der Pandemie: Zum Davonlaufen

Es gibt noch einen tollen Vorschlag für die Schulen in Zeiten der Pandemie: einfach im Grünen unterrichten. Ein nicht ganz ernst gemeinter Zwischenruf. Zum Kommentar

BASF: 300 Kilo Chlorbenzol fließt in den Rhein

Etwa 300 Kilogramm Chlorbenzol sind nach BASF-Angaben seit Samstagabend über einen Kühlwasserauslauf im Ludwigshafener Stammwerk in den Rhein gelangt. Zum Artikel

FCK: Veränderte Startelf gegen Duisburg?

„Wir sind uns der Situation bewusst, dass wir noch nicht über dem Strich stehen.“ Das betont FCK-Trainer Marco Antwerpen vor dem Duell am Dienstag beim MSV Duisburg. Hier weiterlesen

Gute Nachricht

Historischer Flug auf dem Mars: Erstmals in der Geschichte der Menschheit ist ein von der Erde entsandtes Gerät auf einem anderen Planeten geflogen. Zum Artikel mit Video