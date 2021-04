Die Stadt Mannheim hat am Montag vor dem Hintergrund, dass die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt seit über einem Monat ununterbrochen bei deutlich mehr als 100 Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner liegt, eine neue Allgemeinverfügung erlassen. Danach gilt bereits ab kommender Nacht wieder eine nächtliche Ausgangssperre von 0 bis 5 Uhr. Ab Dienstag gilt die Ausgangsbeschränkung dann von 21 bis 5 Uhr. Das hat die Stadtverwaltung gestern kurzfristig mitgeteilt. Eine erneute Ausgangssperre sei angemessen, da das Infektionsgeschehen diffus sei und die anhaltend hohen Infektionszahlen für eine weite Verbreitung des Coronavirus in der Bevölkerung sprächen. Da die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen auf die Begrenzung privater Kontakte abzielten, seien sie bei einer Infektionslage wie der aktuellen besonders wirksam.